General Standard | EYEMAXX verkauft Großprojekt

28.11.2019 – Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) verkauft ihr großes Wohnbauprojekt "Grasbergergasse" in Wien Landstraße an den von BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) aufgelegten Immobilien-Spezialfonds "Nachhaltiger Immobilienfonds Österreich". Asset Manager des Fonds ist die in Wien ansässige AURIS Immo Solutions GmbH. Eyemaxx erhält durch diese Transaktion, deren Closing bereits stattgefunden hat, signifikante Kapitalrückflüsse. Die Eigenkapitalrendite beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Prozentbereich. Zur Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Eyemaxx hat die Planungen für das Neubauprojekt "Grasbergergasse" mit mehr als 200 vorgesehenen Wohnungen mit einer vermietbaren Fläche von ca. 12.000 Quadratmetern bereits weit vorangetrieben: Das Projekt wurde bis zur Erlangung der Baugenehmigung entwickelt und Eyemaxx hat dadurch eine entsprechende Wertsteigerung erreicht. Eyemaxx übergibt das komplette Projekt an BNP Paribas REIM, welche die weitere Realisierung übernimmt.

Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Großprojekt in Wien zu lukrativen Bedingungen an einen so renommierten Investmentmanager verkaufen. Dies zeigt einmal mehr, dass wir ein Gespür für den Marktbedarf haben und es untermauert unsere Expertise auch in der Standortwahl. Bei unserem neuen Wiener Projekt nutzen wir das vorhandene Potenzial im Bürosegment in Wien, das von einer stabilen Nachfrage und geringen Leerstandsquote von derzeit 4,3 % geprägt ist."

Wer ist die EYEMAXX Real Estate AG?

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 880 Mio. Euro ausgebaut werden. Die letzte Anleiheemission von Eyemaxx floppte jedoch, statt geplanter 50 Mio EUR gab es nur 37 Mio EUR - un ddass bei einem relativ hohem Coupon von 5,50%.

Aktuell (28.11.2019 / 09.27 Uhr) notieren die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG im Frankfurt-Handel mit einem Plus von +0,10 EUR (+0,89 %) bei 11,30 EUR.



