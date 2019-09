General Standard | EYEMAXX raus aus Serbien.

28.08.2019 – Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) erzielt wirtschaftliche Einigung über den Verkauf ihres aus zwei großteils vermieteten Hallen bestehenden Logistikzentrums sowie von wesentlichen Teilen ihrer Grundstücke in Serbien. Mit einem strategischen Investor wurde heute eine entsprechende Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet, in der Einigung über alle wesentlichen Transaktionsparameter erzielt wurde. Beabsichtigt ist, dass Eyemaxx über eine Kombination von Share- und Asset Deal einerseits die beiden großen Logistikhallen und andererseits umfangreiche Grundstücke, jeweils in Stara Pazova am Stadtrand von Belgrad gelegen, für einen signifikant zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an den Investor veräußert. Deal-gegenständlich sind zwei Logistikhallen mit einer vermietbaren Fläche von rd. 46.000 Quadratmetern mit zum Teil internationalen namhaften Ankermietern sowie Grundstücksflächen im Ausmaß von insgesamt ca. 140.000 Quadratmetern. Eyemaxx wird mit diesem Verkauf einen Netto-Mittelzufluss von insgesamt über 15 Millionen Euro bekommen.

Wer ist die EYEMAXX Real Estate AG?

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

Und was sollen jetzt die Anleger tun? Aktien-Analyse der Eyemaxx Real Estate AG - am 28.08. aktualisiert.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 910 Mio. Euro ausgebaut werden. Die letzte Anleiheemission von Eyemaxx floppte jedoch, statt geplanter 50 Mio EUR gab es nur 37 Mio EUR - un ddass bei einem relativ hohem Coupon von 5,50%.

Aktuell (26.09.2019 / 11.27 Uhr) notieren die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG im Frankfurt-Handel mit einem Plus von +0,06 EUR (+0,61 %) bei 9,96 EUR.



