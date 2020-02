General Standard | EYEMAXX: Vollplatziert trotz Ergebnisrückgang

10.02.2020 – Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) ) hat ihre im September 2019 begebene Unternehmensanleihe 2019/2024 nun mit 50 Mio. Euro vollständig platziert - trotz des gerade erst kommunizierten Ergebnisrückgangs in 2019. Eyemaxx hatte die Zeichnungsfrist mit einem Emissionsvolumen von 37 Mio. Euro im September beendet. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden bei institutionellen Investoren weitere 13 Mio. Euro emittiert. Die Eyemaxx-Anleihe 2019/2024 verfügt über einen Zinskupon von 5,50 Prozent pro Jahr und hat eine Laufzeit bis September 2024.Die zugeflossenen Erlöse will Eyemaxx für neue Immobilienprojekte, die Umsetzung der Projektpipeline, die Modernisierung und den Erwerb von Bestandsimmobilien sowie zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten nutzen.

Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG: "Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen der Investoren. Mit den zugeflossenen Mitteln aus den Anleihen erhalten wir mehr finanziellen Spielraum und können den Ausbau unseres Geschäfts weiter forcieren."

Was diese Woche wichtig wird: Steinhoff Zahlen, ThyssenKrupp Entscheidung und Wirecard FAZ-Interview plus Shortentwicklung

AURELIUS fällt Richtung 30,00 EUR - warum? Was fehlt? Oder nur Angst vor spekulativen Werten?

pbb Tagesverlierer im MDAX - wieso? was spricht für die Aktie?

Wirecard - woher kommen die 2,16 Mio zusätzlich geshorteteten Aktien? Vielleicht helfen die §40 Meldungen weiter, leider zeitverzögert...

ANZEIGE: Wie es Ihnen gelingt ein Leben FREI von KREBS zu führen, allein durch die RICHTIGE Wahl des Abendessens! Naturheilkundler mit einfachen Lösungen.

ANZEIGE: Dieser Mann scheut keinen Aufwand, damit Sie ab heute ein Leben frei von der Angst vor Krebs beginnen können. In einer hochbrisanten Dokumentation enthüllt er die Wahrheit wie es Ihnen gelingt, so zu leben, dass Krebs gar nicht erst entsteht.

.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Wer ist die EYEMAXX Real Estate AG?

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.



Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 902 Millionen Euro ausgebaut werden.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (24.02.2020 / 09:18 Uhr) notieren die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG im XETRA-Handel mit einem Minus von -0,28 EUR (-2,96 %) bei 09,18 EUR.



Chart: Eyemax AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}