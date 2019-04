General Standard | EASY SOFTWARE AG wächst gewaltig

09.04.2019 - Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zeigt sich, dass nach Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000) im vierten Quartal 2018 deutlich positivere Ergebnisse als im Vorjahresvergleichsquartal erwirtschaftet wurden. Die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2018 bleibt in den Erwartungen von EUR 45-47 Mio. Umsatz. Das EBITDA wird in 2018 aufgrund der kommunizierten Einmaleffekte der Umstrukturierung negativ ausfallen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}



Im Vergleich zum Vorjahresvergleichsquartal stieg der Umsatz im vierten Quartal 2018 jedoch um 13% auf EUR 14,9 Mio. und das EBITDA vor Einmaleffekten und aktivierten Eigenleistungen legte auf EUR 2,7 Mio. um rund 56% zu. Das Neugeschäft mit Lizenzen und Cloud-Abonnements stieg im Vergleichszeitraum um 18%. Dieser Umsatztrend setzte sich im ersten Quartal 2019 mit rund 23% Umsatzwachstum im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres fort. Das Neugeschäft mit Lizenzen und Cloud-Abonnements stieg im Vergleichszeitraum um 58%, ohne das anorganische Wachstum durch die Akquisition der Apinauten GmbH waren es 41% Umsatzwachstum mit Lizenzen und Cloud-Abonnements im Vergleichszeitraum.

