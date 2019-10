General Standard | EASY SOFTWARE AG voll im Plan

16.10.2019 -Die EASY SOFTWARE AG (ISIN DE0005634000) befindet sich weiter auf Wachstumskurs: In den ersten drei Quartalen 2019 konnte das Unternehmen seinen kumulierten Umsatz gegenüber den Vorjahresquartalen entsprechend der Prognose um 17 Prozent auf 36,7 Mio. EUR steigern. Hierzu hat insbesondere eine Verdreifachung des Umsatzes im Cloud-Geschäft beigetragen. Dieses lässt sich, neben einem organischen Wachstum, auf das Neukundengeschäft zurückführen, das aus der Multi Experience Plattform ApiOmat hervorgeht. Mit dem Zukauf der Apinauten GmbH aus Leipzig, die 2019 mit der Tochtergesellschaft EASY ENTERPRISE SERVICES GmbH verschmolzen wurde, konnte die daraus hervorgegangene EASY APIOMAT GmbH neue relevante Kunden gewinnen.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Auch im Consulting-Bereich ist das Unternehmen in den ersten drei Quartalen entsprechend der Erwartungen mit 23 Prozent deutlich gewachsen. Dort fährt EASY SOFTWARE aktuell in wesentlichen Bereichen unter Volllast. "Insbesondere die Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird hier künftig ein erfolgskritischer Faktor werden, um den Auftragseingängen weiter gerecht zu werden. Hier gilt es, das EASY-Team mit qualifizierten Fachkräften entscheidend zu erweitern", erläutert Dieter Weißhaar, Vorstandsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG.

Mit Blick auf die Gesamtjahresprognose liegt EASY SOFTWARE derzeit im Plan.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere hoch gesteckten Ziele für 2019 erreichen können", sagt Dieter Weißhaar. Zur Erinnerung: Die Prognose des Konzern EBITDA lautet auf EUR 4,7 Mio. bis EUR 5,7 Mio. für das Geschäftsjahr 2019.

Easy Software AG?

Die EASY SOFTWARE AG mit Sitz in Mülheim an der Ruhr entwickelt seit über 29 Jahren intuitiv bedienbare, maßgeschneiderte Softwareprodukte für Kunden zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen und Arbeitsabläufe ihrer Kunden weltweit automatisieren, mobilisieren und optimieren.

EASY stellt diese Lösungen On-Premises, in der Cloud und mobil zur Verfügung. Mit über 12.800 branchenübergreifenden Installationen ist die EASY SOFTWARE AG einer der marktführenden Unternehmen für Softwareprodukte und Softwarelösungen in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1990 ist das Unternehmen in 60 Ländern aktiv und beschäftigt aktuell 387 Mitarbeiter. Die EASY SOFTWARE verfügt dabei über ein Netzwerk von rund 100 Partnern. Ihre internationalen Tochterunternehmen befinden sich in Europa, Asien und den USA.



Mit der Akquisition der Apinauten GmbH aus Leipzig hat die EASY SOFTWARE AG Ende 2018 einen Technologiezukauf mit der Multiexperience Plattform ApiOmat getätigt, der Zugang zu neuen Kundensegmenten im attraktiven und stark wachsenden Cloud-Geschäft bietet.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die EASY SOFTWARE Gruppe Umsatzerlöse von EUR 46,6 Mio.

Aktuell (16.10.2019 / 16:00 Uhr) notieren die Aktien der Easy Software AG im Düsseldorfer-Handel kaum verändert bei 7,26 EUR.



