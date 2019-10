General Standard | Da freut sich EYEMAXX

Der Immobilieninvestor Johann Kowar erhöhte seine Eyemaxx-Beteiligung auf nun über 15 Prozent (von 12,85% auf 15,70 %). Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Immobiliengesellschaft conwert ist bereits seit einigen Jahren an Eyemaxx beteiligt und hat seinen Anteil weiter erhöht. Neben dem Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller, der aktuell rund 31,50 Prozent an Eyemaxx hält, ist Kowar nach wie vor der zweitgrößte Aktionär der Gesellschaft.

Nach dem Wermutstropfen aus der 37 Mio. Anleihenemission geschlossen am 19.09.2019 ein starkes Signal! Die Anleihe sollte eigentlich bis zu 50 Millionen Euro erlösen! Warum konnte gerade in einer Zeit, in der es keine Zinsen gibt, es nicht gelingen 50 Mio. zu 5,5% verzinst am Markt zu platzieren? Woran auch immer es gelegen haben mag, ein Geschmack bleibt. 5,5% sind doch nicht so schlecht für einen Immobilienentwickler oder? Der Markt meinte doch.

Johann Kowar erläutert seine Anteilsaufstockung: "Eyemaxx hat sich sehr gut entwickelt und verfügt über eine ausgezeichnete Perspektive - mit dem Fokus auf wachstumsstarke Immobiliensegmente in Deutschland und Österreich und der Kombination von Projektentwicklung und Bestandshaltung. Entsprechend habe ich das aktuell günstige Niveau des Aktienkurses genutzt, um meine Beteiligung am Unternehmen weiter zu erhöhen. Mein Engagement bei Eyemaxx ist langfristig ausgelegt und ich freue mich, den weiteren Wachstumsweg der Gesellschaft als Aktionär zu begleiten und von steigenden Kursen zu profitieren."

{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Gutes erstes Halbjahr

Das 1. Halbjahr 2018/2019 war durch die konsequente Umsetzung und Vermarktung der bestehenden Projektpipeline und den Beginn neuer Projekte geprägt. Trotz hoher Projektaufwendungen, teilweise vorlaufend und mit Einmal-Charakter, wurde eine erfreuliche Gewinnentwicklung erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag schon im Halbjahr mit 6,5 Mio. Euro leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 6,2 Mio. Euro, und beim Konzernergebnis wurde mit 2,9 Mio. Euro der Vorjahreswert von 2,2 Mio. Euro deutlich - um rd. 31,6 Prozent - übertroffen. Das Eigenkapital im Konzern stieg zum 30. April 2019 auf 66,6 Mio. Euro, verglichen mit 63,6 Mio. Euro am 30. Oktober 2018.

HIER: DIE aktuelle Analyse zu Eyemaxx - kostenlos. Und wie geht es weiter nachdem ein zweiter Ankeraktionär sich engagiert hat?

Die gut absehbaren Baufortschritte der in Umsetzung befindlichen Projektpipeline von Eyemaxx werden im 2. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zu deutlich höheren Gewinnen als in der Berichtsperiode führen.So wurde bereits das Berliner Großprojekt Vivaldi-Höfe zu Beginn des zweiten Halbjahres an einen Berliner Projektentwickler mit sehr gutem Gewinn veräußert.

Wer ist die EYEMAXX Real Estate AG?

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 855 Millionen Euro ausgebaut werden.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (14.10.2019 / 13:28 Uhr) notieren die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG im Frankfurt-Handel mit einem Plus von +0,06 EUR (+0,62 %) bei 9,80 EUR.



Chart: Eyemax AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}