General Standard | CO.DON: Jetzt reicht das Geld wieder.

12.11.2019 - CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227) hat ihre am 21. Oktober 2019 beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von 2.549.839 Neuen Stückaktien gestern platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 5,9 Mio.

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft mit der Großaktionärin Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH ("Bauerfeind") in Konkretisierung früherer Abreden mit der Aktionärin eine Darlehensvereinbarung im Umfang von bis zu rund EUR 1,6 Mio. abgeschlossen. Die Mittel aus dem Darlehen sind bis November 2020 abrufbar und sollen neben den im Rahmen der Kapitalerhöhung erzielten Mitteln der Sicherung der in den nächsten zwölf Monaten benötigten Liquidität dienen.

Ralf M. Jakobs, Sprecher des Vorstandes: "Ich bedanke mich bei unseren treuen Aktionären für die Teilnahme an der Kapitalerhöhung und deren Vertrauen in die Gesellschaft. Mit Umsetzung dieser Maßnahme konnte wir unsere Eigenkapitalbasis stärken, gleichzeitig jedoch werden wir weiterhin zu Deckung unseres Liquiditätsbedarfs zur Umsetzung unserer Strategie weitere Finanzierungsmaßnahmen zeitnah evaluieren."

Spherox?

Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vermarktet autologe Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden an Gelenken mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt die CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die Zulassung für das Arzneimittel für neuartige Therapien: Spherox.

