General Standard | Bijou Brigitte: 334 Mio. EUR Umsatz 2019 - leicht über Prognose

09.01.2020 - Der Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504)- Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 334 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 3,7 % (Vorjahr: 322 Mio. EUR). Die im Oktober 2019 aktualisierte Umsatzprognose von 325 bis 333 Mio. EUR wurde somit leicht übertroffen.

Evotec schickt uns heute in unterschiedliche Richtungen: Zuerst wird bekannt, dass Goldman Sachs fast die gesamte physische Beteiligung in den letzten Tagen verkauft hat, dann kommt eine sogenannte "Hammernews" - weiteres gemeinsames Projekt mit Bayer, gleichbedeutend mit 16 Mio EUR sicher plus bis zu 330 Mio. EUR. Ganz andere Sorgen macht Cancom, die sich überraschend von ihrem CEO trennen wegen "unterschiedlicher Ansichten" über die weitere Unternehmensentwicklung mit dem Aufsichtsrat - viele Fragen die erst mal den Kurs belastet haben.

Zum Q3 war man schon im Plan

Bijou erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019 einen Konzernumsatz von 241,3 Mio. EUR und lag damit um 3,5 % über dem Vergleichsumsatz des Vorjahres von 233,0 Mio. EUR.

Die positive Entwicklung der ersten drei Quartale veranlasste den Vorstand dazu, die Jahresprognose nach oben zu korrigieren. Man rechnete im Oktober - unter Berücksichtigung des bisherigen Geschäftsverlaufes sowie der Annahme, dass es zu keinen wesentlichen Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kommt - für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatz zwischen 325 und 333 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2018: 321,6 Mio. EUR). Jetzt wurde es leicht besser, die Prognosequalität des Vorstandes stimmt positiv und stärkt das Vertrauen: "Die wissen was vorgeht in ihrem Haus."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Für das Konzernergebnis vor Ertragsteuern wird ein Wert zwischen 25 und 32 Mio. EUR erwartet (Geschäftsjahr 2018: 31,7 Mio. EUR). Eine wichtige Rolle fällt dabei dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft zu, das für die Umsatzentwicklung im vierten Quartal von entscheidender Bedeutung ist.



Das Standortnetz umfasste zum 30. September 2019 1.040 Filialen (31. Dezember 2018: 1.050). Die Anzahl der Filialen erhöhte sich zum Jahresende 2019 um zwei Filialen auf 1.042. Bereinigt um die geschlossenen Standorte erzielten alle Segmente ein Umsatzplus.

Und wie gehts weiter mit Bijou Brigitte? Wird die Aktie den Anlegern Freude machen? DIE Analyse - JETZT.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (09.01.2020 / 10:48 Uhr) notiert die Aktie der Bijou Brigitte modische Accessoires AG im Xetra-Handel im Plus mit +1,86 % (+0,90 EUR) bei 49,30 EUR.



Chart: Bijou Brigitte modische Accessoires AG | Powered by GOYAX.de ANZEIGE

{loadmodule mod_custom,Finanztrends Container}