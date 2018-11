General Standard | Allgeier schmiedet Allianz

09.11.2018– Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633) hat gestern mit der Otto Bock Holding GmbH & Co. KG, Duderstadt, Einigung im Sinne eines Letter of Intent zum Zusammenschluss der Allgeier Enterprise Services AG mit der Sycor GmbH erzielt. Für Allgeier bedeutet dieser strategische Schritt einen wesentlichen Meilenstein auf dem Weg der Transformation der Gruppe zu einem globalen Software Services-Anbieter. Das Beratungs- und Services-Portfolio der beiden Einheiten ergänzt sich optimal. Gemeinsam können Allgeier und Sycor künftig ihre mittelständischen und Enterprise-Kunden mit innovativen IT-Lösungen bei der digitalen Transformation der Geschäftsprozesse erfolgreich unterstützen.

Mit der geplanten Fusion der beiden IT-Beratungsunternehmen entsteht unter der unternehmerischen Führung durch Allgeier als Mehrheitsgesellschafter einer der führenden Full Service-Anbieter für SAP und Microsoft Services. Mit der heutigen Übereinkunft haben beide Parteien die Grundlage geschaffen für die weiteren Prozessschritte, insbesondere die beiderseitige Due Diligence. Allgeier und die Otto Bock Holding streben an, die entsprechenden Verträge bis zum Jahresende abzuschließen. Das Closing wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 erfolgen.

Mit dem strategischen Zusammenschluss wird der Geschäftsbereich Allgeier Enterprise Services seine derzeitigen Umsätze nahezu verdoppeln und seinen Kundenstamm deutlich ausbauen, der im Wesentlichen im gehobenen Mittelstand und Enterprise-Umfeld angesiedelt ist. Allgeier Enterprise Services erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 2017 mit rund 750 Mitarbeitern einen Umsatz von 105 Mio. Euro. Sycor erzielte 2017 mit 690 Mitarbeitern einen Umsatz von 85 Mio. Euro. Die gemeinsame Einheit verfügt über mehr als 1.500 Mitarbeiter und erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 220 Mio. Euro.

Sycor und Allgeier Enterprise Services werden auch zukünftig in den für Kunden und Mitarbeiter gewohnten Einheiten am Markt agieren und zusammen Größenvorteile und Synergien nutzen. Zusammen verfügen sie über 50 Standorte in der DACH-Region, in Frankreich, Dänemark, China, Singapur, Kanada und den USA mit mehr als 1.500 hochqualifizierten SAP- und Microsoft-Experten. Die gemeinsamen Kunden profitieren neben dem deutlich erweiterten Know-how von den Markt- und Partnerzugängen eines international agierenden Dienstleisters und höchster Skalierbarkeit bei der Leistungserbringung durch die Nutzung des gemeinsamen Ressourcenpools.

Allgeier?

Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Vier Segmente mit individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 9.000 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.300 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit starken Standbeinen in Indien und China werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne ebenso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über rund 140 Niederlassungen in der DACH-Region, in elf weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, China, Singapur, Vietnam, Malaysia, Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika, Australien, Mexiko und in den USA. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz von 574 Mio. Euro. Allgeier SE zählt gemäß Lünendonk®-Liste 2018 zu den zehn führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2018 „Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland“ unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland.

Aktuell (09.11.2018 / 13:11 Uhr) notieren die Aktien der Allgeier SE im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,10 EUR (+0,31 %) bei 32,70 EUR.