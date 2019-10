General Standard | Allgeier PLUS - stark

25.10.2019 - Der Konzernumsatz der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633) stieg in den ersten neun Monaten 2019 gegenüber den ersten drei Quartalen des Vorjahres um 16 Prozent auf 584 Mio. Euro. Das bereinigte Konzern-EBITDA der ersten 9 Monate wuchs um 22 Prozent auf 51 Mio. Euro (Vorjahr: 41,9 Mio. Euro). In dieser Zahl sind zu Zwecken der Vergleichbarkeit der Geschäftsjahre und der transparenten Darstellung der operativen Ertragskraft außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 6,5 Mio. Euro bereinigt{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Das dritte Quartal allein betrachtet

Im dritten Quartal 2019 (01. Juli 2019 - 30. September 2019) verzeichnete der Konzern einen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 16 Prozent auf 203 Mio. Euro (Vorjahr: 175,6 Mio. Euro). Im selben Zeitraum stieg die Wertschöpfung um 25 Prozent auf 62 Mio. Euro (Vorjahr: 50,1 Mio. Euro), was einer Rohmarge von 30 Prozent entspricht (Vorjahr: 28,5 Prozent). Das um außerordentliche oder periodenfremde Effekte bereinigte Konzern-EBITDA lag mit 22 Mio. Euro um 42 Prozent über dem Ergebnis der Vorjahresperiode (Vorjahr: 15,5 Mio. Euro). Das entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 11 Prozent (Vorjahr: 8,9 Prozent). Die bereinigten außerordentlichen und periodenfremden Effekte betrugen im dritten Quartal 2019 in Summe ca. minus 3 Mio. Euro (Vorjahr: minus 2,2 Mio. Euro). Unter Einbeziehung der außerordentlichen und periodenfremden Effekte betrug das Konzern-EBITDA des dritten Quartals 19 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro), was einer Steigerung um 42 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Das vorläufige Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) betrug im selben Zeitraum 11 Mio. Euro (Vorjahr: 7,0 Mio. Euro), was einer Steigerung von 62 Prozent entspricht.

Gesunde (-ere) Bilanzstruktur

Das Konzerneigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 30. September 2019 160 Mio. Euro (31. Dezember 2018: 130,6 Mio. Euro). Die liquiden Mittel blieben mit 77 Mio. Euro konstant (31. Dezember 2018: 77,0 Mio. Euro). Die verzinslichen Finanzschulden fielen zum Stichtag 30. September 2019 aufgrund der Rückführung von Bankdarlehen auf 169 Mio. Euro (31. Dezember 2018: 181,7 Mio. Euro), davon sind 146 Mio. Euro als langfristige Finanzschulden zu qualifizieren (31. Dezember 2018: 150,3 Mio. Euro). Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Ende des dritten Quartals 2019 auf 580 Mio. Euro (31. Dezember 2018: 536,6 Mio. Euro).

Ausblick

Vor dem Hintergrund der sehr guten Geschäftsentwicklung im dritten Quartal hält die Allgeier SE für das laufende Geschäftsjahr an der im Geschäftsbericht 2018 vorgenommenen Umsatz- und Ergebnisprognose für den Gesamt-Konzern fest.

Aktuell (25.10.2019 / 18:23 Uhr) notieren die Aktien der Allgeier im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,30 EUR (-1,33 %) bei 22,30 EUR.



