General Motors will 2019 Roboter-Taxis in Betrieb nehmen

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autokonzern General Motors will zum Jahr 2019 Roboter-Taxis auf die Straße bringen.



Der Zeitplan basiere auf aktuellen Fortschritten der Technologie, schränkte GM in einer Präsentation am Donnerstag ein. Der Konzern bringt damit aber ein früheres Datum als viele Rivalen ins Gespräch.

GM hatte das Roboterwagen-Start-up Cruise gekauft und testet aktuell selbstfahrende Autos im Straßenverkehr, unter anderem in San Francisco. Bisher bieten der Fahrdienst-Vermittler Uber und das Start-up Nutonomy testweise Fahrten in selbstfahrenden Autos für Fahrgäste.