General Motors verdient trotz Umsatzplus weniger

DETROIT (dpa-AFX) - Angesichts des weltweiten Chipmangels ist der größte US-Autobauer General Motors (GM) mit deutlich weniger Gewinn ins Geschäftsjahr gestartet. In den drei Monaten bis Ende März ging der Überschuss gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp drei Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in Detroit mitteilte.

Dank starker Nachfrage nach SUVs und Pick-up-Trucks gelang es GM, den Umsatz um elf Prozent auf 36 Milliarden Dollar zu steigern. Höhere Kosten drückten das Nettoergebnis jedoch. Der Konzern rechnet jedoch mit einer Erholung bei der Chip-Versorgung und hob die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr etwas an. Die Aktie drehte nachbörslich leicht ins Plus, obwohl die Quartalszahlen die Umsatzerwartungen verfehlten./hbr/DP/he