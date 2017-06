General Motors: In Nordamerika läuft es rund!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

das 1. Quartal konnte sich sehen lassen. GM steigerte den Umsatz um 10,6% und den Gewinn um 33,5%. Rund lief es nur in Nordamerika. Opel bescherte dem Konzern dagegen einen operativen Verlust von 201 Mio $. Belastet haben negative Wechselkurseffekte und hohe Investitionen in neue SUV-Modelle, die im laufenden Jahr auf den Markt kommen. Auch Südamerika meldete rote Zahlen. Der Absatz ging um 1,4% auf 2,34 Mio Fahrzeuge zurück.

Das Geschäft mit dem traditionellen Antrieb bereitet Sorgen

Besonders schlecht lief es in Asien, weil in China die steuerlichen Anreize ausliefen. Und in den USA lag der Absatz mit 690.000 Fahrzeugen nur 0,8% über Vorjahresniveau. GM verkauft sein Europa-Geschäft an Peugeot, um sich noch stärker auf Elektromobilität, autonomes Fahren und die wichtigen Märkte USA und China konzentrieren zu können. Bereits im Januar brachte GM den Chevrolet Bolt auf den Markt und ist damit noch vor Tesla ins Massensegment vorgestoßen.

Eine selbstfahrende Variante ist ebenfalls geplant. In China will der Konzern 10 E-Modelle bis 2020 auf den Markt bringen. Sorgen bereitet das Geschäft mit dem traditionellen Antrieb. Vor allem die USA sind kein Selbstläufer mehr, wie die jüngsten Zahlen gezeigt haben. Im April schrumpfte der Absatz auf dem Heimatmarkt um 5,8%. Ein Ausweg wäre eine Fusion mit Fiat Chrysler. GM würde wieder ein Standbein in Europa erhalten und gleichzeitig seine Position in den USA stärken.

