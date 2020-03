General Motors: Noch keine Bodenbildung in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Die General Motors-Aktie pendelte in den letzten Monaten in einer engen Spanne. Sie wurde auf der Oberseite durch das am 29. Juli bei 41,90 US-Dollar ausgebildete Hoch und auf der Unterseite durch das Tief vom 8. Oktober bei 22,71 US-Dollar markiert. Im Januar wurde die Unterseite durch den Rückfall auf 32,97 US-Dollar bereits verletzt.

Dieses erste Warnsignal mündete im Februar ...



