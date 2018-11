General Motors: Neue Anleihen platziert!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Keine gute Investition war die General Motors-Aktie auf 12-Monats-Sicht. In US-Dollar gerechnet hieß es da rund -17%, in Euro gerechnet war es nur etwas weniger. Immerhin minderte eine Dividendenzahlung diesen Kursverlust ein wenig ab. Zu General Motors gibt es interessante Neuigkeiten: Und zwar hat die Tochter „General Motors Financial“ erfolgreich zwei neue Anleihen in US-Dollar platzieren können, wie die Börse Stuttgart ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.