General Motors: Ist die Zukunft ZERO?

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Die General Motors Company (NYSE:GM) sagte am Freitag, dass ihr Montagezentrum in Detroit-Hamtramck nun als Factory ZERO bekannt sein und zu einem Montagewerk für vollelektrische Fahrzeuge umkonfiguriert werden soll.

Der “ZERO” ist ein Verweis auf GM’s Ziel einer Zukunft ohne Unfälle, Emissionen und Staus. Der GMC Hummer EV-Pickup und der Cruise Origin werden im Werk ZERO gebaut, sagte GM.

“Factory ZERO ist das nächste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung