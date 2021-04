General-Motors-Firma Cruise will 2023 Robotaxis nach Dubai bringen

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

DUBAI (dpa-AFX) - Die General-Motors-Firma Cruise will 2023 Robotaxis auf die Straßen in Dubai bringen.



Zum Jahr 2030 werde dann eine Flotte aus 4000 Fahrzeugen angepeilt, wie Kronprinz Hamdan bin Mohammed am Montag bekanntgab. Cruise, das mehrheitlich GM gehört und zugleich Milliarden von Investoren wie Honda und Microsoft anlockte, testet seit Jahren selbstfahrende Autos in San Francisco und will dort auch einen Robotaxi-Dienst starten. Mit Dubai wurde der erste Markt außerhalb der USA bekanntgegeben.

Cruise stellte Anfang 2020 einen Robotaxi-Prototypen vor. Das Fahrzeug mit dem Namen Origin soll komplett ohne Lenkrad und Pedale auskommen. Cruise will die Produktion des Modells im kommenden Jahr in einem GM-Werk in Detroit aufnehmen. Das Emirat Dubai soll auch einer der ersten Orte werden, in denen Flugtaxis wie von der deutschen Firma Volocopter eingesetzt werden./so/DP/mis