General Motors: Durchbruch steht bevor!

General Motors ist in den vergangenen Tagen in Deutschland stark diskutiert worden. Der US-Automobilkonzern gab bekannt, Opel an den französischen Konzern PSA abzugeben. Dies hat offenbar auch die Börsen befeuert. Innerhalb der vergangenen Woche wurde das Kursplus von 2 % erzielt. Im zurückliegenden Monat konnte General Motors sogar gut 6 % aufsatteln. In allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen notiert General Motors nun im Aufwärtstrend. Technische Analysten sehen darin ein gutes Zeichen.

General Motors kurz vor dem Sprung über 36 Euro

Charttechniker stellen nach den jüngsten Kursgewinnen darauf ab, dass General Motors nun kurz vorm Sprung auf mehr als 36 Euro steht. Dies wäre ein charttechnischer Durchbruch, da GM direkt vor dem aktuellen 12-Monats-Hoch 36,03 vom 22. Februar 2017 steht. Darüber wäre bei 36,35 Euro noch eine kleine Hürde zu überwinden. Darüber hätte GM den Weg nach oben frei.

Der nächste Wimpernschlag könnte demnach zu einem deutlichen Kurssprung verhelfen. Dies sehen Analysten aus Banken derzeit noch etwas skeptischer und haben die Aktie derzeit kaum bewertet.

Insgesamt ist General Motors aus technischer Sicht dennoch im grünen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

