General Motors-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Aktie von General Motors (GM) hat zum Auftakt in die neue Woche deutlich zulegen können. Am Montag verbesserte sich der Kurs in einem freundlichen Marktumfeld um 9,63 Prozent. Nachdem der Dienstag keine großen Veränderungen brachte, scheint es an diesem Mittwoch weiter nach oben zu gehen. An der Heimatbörse NYSE notiert die Aktie aktuell mit 2,88 Prozent im Plus. Durch den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



