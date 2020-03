General Motors-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Die Aktie des amerikanischen Autoherstellers General Motors ist in den letzten Wochen massiv unter Druck geraten. Seit dem 24. Februar, als die allgemeine Korrektur an den Märkten einsetzte, belaufen sich die Verluste auf über 35 Prozent. Allein am Donnerstag geht es für den Kurs um fast 12 Prozent abwärts. Dabei folgt die Aktie dem schwachen Gesamtmarkt (Dow Jones), der die stärksten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



