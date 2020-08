General Motors Aktie: Wer ist John Stapleton?

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Am Dienstag gab es eine Neuigkeit von General Motors. Demnach wird das Unternehmen mit Wirkung zum 15. August einen neuen Finanzvorstand haben („global chief financial officer“). Der neue Mann soll demnach John Stapleton sein. Er ist kein Unbekannter, denn er ist bereits bei GM North America in der Position des CFO tätig. Eine Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, da die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung