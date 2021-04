General Motors Aktie: Verlängert die Produktionsferien, um der globalen Halbleiterkrise zu begegnen!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

(NYSE: GM) hat als Reaktion auf die weltweite Krise bei Halbleiterchips die Produktion in mehreren nordamerikanischen Fabriken vorübergehend stillgelegt oder verlängert, wie CNBC berichtet. Die vorübergehenden Werksstilllegungen könnten von einer bis zwei Wochen bis zu mehreren Wochen für bereits stillgelegte Werke reichen. GM wird die Produktion von Midsize-Pickups am Montag nach einer zweiwöchigen Schließung aufgrund der Werkskrise in Missouri