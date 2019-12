General Motors Aktie: Der Streik sowie das China-Geschäft haben GM das 3. Quartal verhagelt

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Der mit 40 Tagen längste Streik in der US-Autoindustrie seit 1970 ist beendet. In dieser Zeit konnte GM 300.000 Fahrzeuge nicht produzieren. GM und die Gewerkschaft UAW haben sich zwischenzeitlich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, der Lohnerhöhungen und Bonuszahlungen vorsieht. Zudem hat der Konzern zugesichert, rund 9 Mrd $ in die US-Produktion zu investieren, um die Arbeitsplätze zu sichern. Der Streik ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



