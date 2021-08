General Motors-Aktie: Rutscht nach anhaltenden Produktionsstopps ab – Highlights!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Überblick(NYSE:GM) erklärte, dass es in Nordamerika zu weiteren Produktionsstillständen aufgrund des Mangels an Chips kommen wird, was zu einer erheblichen Reduzierung der Automobilproduktion führt. GM wird sein Orion-Montagewerk in Lake Orion, Michigan, aufgrund von Engpässen in der Halbleiterindustrie für mindestens eine Woche schließen. In der Orion-Montageanlage werden der Chevrolet Bolt EV und der Bolt EUV hergestellt. Die von den Schließungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!