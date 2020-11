General Motors Aktie: Riesige Chancen?

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Die CEO von General Motors, Mary Barra, wurde am Donnerstag von CNBC in der Sendung “Squawk on the Street” interviewt. Sie gab Einblicke in die vierteljährlichen Gewinne des Unternehmens und in das, was vor uns liegt.

Barra über Gewinne

Barra hob die Gewinne für das dritte Quartal hervor, die die General Motors Company (NYSE:GM) am frühen Donnerstagmorgen gemeldet hatte. General Motors erlebte im dritten Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



