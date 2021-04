General Motors Aktie: Potenzial zum größten EV-Hersteller der Welt?

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Bei der PreMarket Prep Show geht es nicht nur um kurzfristigen Handel. Bei vielen Gelegenheiten werden die Moderatoren längerfristige Calls zum breiten Markt sowie zu einzelnen Titeln abgeben. Dennis Dick hat in der Sendung am Dienstag einen mutigen Call auf General Motors (NYSE:GM) abgegeben, der die Aktie zum PreMarket Prep Stock Of The Day machte.

Der Value-Trade

In den letzten Monaten war eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung