General Motors Aktie: Nur eine kurze Verschnaufpause?

Die neuen Geschäftszahlen, die General Motors (GM) am vergangenen Mittwoch präsentierte, kamen an der Börse gar nicht gut an. Die Aktie des Autobauers fiel an dem Tag um 2,1 Prozent.

Über den Erwartungen!

Dabei dominierten in der Bilanz die positiven Signale. Unter dem Strich stand ein riesiger Gewinn. Zwischen Oktober und Dezember lag der bei 2,8 Milliarden US-Dollar, im gleichen Vorjahreszeitraum noch musste ...



