General Motors Aktie: Josh Brown äußert sich positiv!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Josh Brown sprach im “Halbzeitbericht” von CNBC über seine optimistischen Gedanken zur General Motors Company (NYSE:GM) und darüber, wo seiner Meinung nach der Aktienkurs in Zukunft liegen wird. Das Unternehmen meldete am Donnerstagmorgen einen großen Gewinnschlag. Wir treten in das Zeitalter der autonomen und elektrischen Fahrzeuge ein; GM ist aufgrund der Kreuzfahrt-Tochtergesellschaft ein riesiger Akteur auf diesen Märkten, die eigentliche Frage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung