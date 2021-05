General Motors Aktie: GM investiert 1 Milliarde Dollar für EV-Produktion in Mexiko!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

General Motors Co (NYSE:GM) plant nun eine Investition von mehr als $1 Milliarde in ein mexikanisches Werk zur Herstellung von Elektrofahrzeugen, sehr zum Ärger der US-Gewerkschaft, die die heimische Produktion unterstützt, berichtete CNBC am Donnerstag.

Was geschah

GM plant die Investition in seinen Produktionskomplex in Ramos Arizpe, in dem derzeit der Chevrolet Equinox und der Chevrolet Blazer sowie Motoren und Getriebe hergestellt werden.

