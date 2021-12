General Mills kann 2022 die Dividende erhöhen: Ob es dazu kommt, ist eine andere Frage

Ich lege mich fest: Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) kann im nächsten Jahr 2022 definitiv die Dividende erhöhen. Auch in diesem Börsenjahr 2021 wäre es möglich gewesen. Wobei es eben auch Alternativen für die Verwendung der Mittel gegeben hat: Das Rückzahlen von Schulden beispielsweise, die das Management für zukünftiges Wachstum aufgenommen hat. Oder auch Aktienrückkäufe.

Riskieren wir jedoch heute einen Blick darauf, warum das Management von General Mills auch im Jahr 2022 die Dividende erhöhen könnte. Aber auch, warum ein solcher Schritt trotzdem alles andere als sicher ist.

General Mills: Erhöhung der Dividende definitiv leistbar!

Wenn es um die operative Stärke geht, so stellen wir fest: General Mills kann sich eine Erhöhung der Dividende absolut leisten. Derzeit zahlt das Management 0,51 US-Dollar je Quartal an die Investoren aus. Alleine im letzten Quartal kam der US-amerikanische Lebensmittelkonzern auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 US-Dollar. Das heißt, dass das Ausschüttungsverhältnis auf Basis dieses Wertes bei ziemlich exakt 50 % liegt. Spielraum für weitere Erhöhungen ist vorhanden.

Was viel wichtiger ist: Das Management des Lebensmittelkonzerns ist auch im Gesamtjahr 2022 auf einem guten Weg. So spricht man davon, dass das Ergebnis in diesem Jahr lediglich leicht unter dem vorherigen, starken Jahr 2021 liegen soll, im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Mit Blick auf ein Ergebnis je Aktie von 3,78 US-Dollar in 2021 und womöglich irgendwas um 3,70 US-Dollar läge das Ausschüttungsverhältnis damit auch weiterhin bei ca. 55 %. Viel weniger nachhaltig ist auch das nicht.

Allerdings ist eine Erhöhung der Dividende bei General Mills damit trotzdem keine ausgemachte Sache. Konkret gibt es schließlich die Alternativen von Aktienrückkäufen oder Investitionen in zukünftige Wachstumsmärkte. Das Management hat zuletzt beispielsweise das Tierfutter-Segment von Tyson Foods gekauft und möchte sich möglicherweise auch im vegetarischen Markt stärker aufstellen. Ohne Zweifel könnte das eine bessere Verwendung für die Dividende sein. Zumal die Tradition des US-Lebensmittelkonzerns eher zur Beständigkeit verpflichtet. Seit 1898 zahlt der US-Konzern schließlich bereits eine Dividende aus, die seit ca. dreieinhalb Jahrzehnten konstant auf dem Niveau des Vorjahres gehalten worden ist. Aber die nicht zwingend immer erhöht werden muss mit Blick auf die Historie.

Möglichkeiten sind jedoch vorhanden

Foolishe Investoren erkennen jedoch: Möglichkeiten sind bei der Aktie von General Mills vorhanden, auch mit Blick auf die Dividende. Das Ausschüttungsverhältnis ist eher niedrig und genau diese Basis schafft Raum für weitere Erhöhungen, wie im vorherigen Börsenjahr 2020. Oder auch für Aktienrückkäufe oder Investitionen in zukünftiges Wachstum.

Wichtig ist ebenfalls: Bei einer Jahresdividende von 2,04 US-Dollar liegt die Dividendenrendite derzeit bei 3,15 %. Ein Wert, der ohne Zweifel alles andere als unattraktiv ist, wenn wir uns die Beständigkeit, die Nachhaltigkeit und die Möglichkeiten ansehen.

