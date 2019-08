General Mills: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Für die Aktie General Mills aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse New York am 09.08.2019, 22:41 Uhr, ein Kurs von 53.91 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses General Mills auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die General Mills sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 3 Buc, 9 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für General Mills aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die General Mills. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 53 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -1,89 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 54,02 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der General Mills-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 48,57 USD. Der letzte Schlusskurs (54,02 USD) weicht somit +11,22 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 53,31 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,33 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für General Mills ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die General Mills-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet General Mills höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 1,33 Prozentpunkte (3,65 % gegenüber 2,32 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".