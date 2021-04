General Mills: Eine Dividendenaktie, die ich für immer halten will!

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) ist eine Dividendenaktie, die ich für immer halten will. Das nimmt womöglich das Fazit bereits vorweg. Aber mal im Ernst: Auch der Titel hat das eigentlich schon verraten.

Viel wichtiger aus Foolisher unternehmensorientierter Perspektive heraus ist jedoch, warum ich die Aktie von General Mills als Dividendenaktie für immer halten will. Genau darum soll es jetzt etwas näher gehen. Wobei die Investitionsthese und auch die Renditeerwartung eine wichtige Rolle spielen dürften.

General Mills: Dividendenaktie, die ich für immer halten will

Ein erster Grund, weshalb ich ausgerechnet die Dividendenaktie General Mills für immer halten will, hängt mit der Dividende zusammen. Die derzeitigen rund 3,33 % Dividendenrendite sehe ich als in Stein gemeißelt an. Allerdings liegt das nicht nur an der Historie mit über drei Jahrzehnten stets konstanter Ausschüttungen. Oder einem Ausschüttungsverhältnis, das zuletzt bei zwischen 50 und 60 % gemessen am Ergebnis je Aktie gelegen hat.

Nein, ein weiterer Grund hängt außerdem mit dem Geschäftsmodell zusammen. Ein wesentlicher Teil meiner Investitionsthese basiert darauf, dass General Mills als Dividendenaktie stets profitabel sein wird. Egal, ob wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden oder in einem Boom, oder in was auch immer. Die Lebensmittel von Cornflakes bis Fertigprodukte und Eiskrem sind bei Verbrauchern überaus beliebt. Das führt zu einigermaßen stabilen Umsätzen und Ergebnissen.

Natürlich kann das Zahlenwerk hin und wieder auch mal schwanken. General Mills hat jetzt in Zeiten von COVID-19 eher einen Aufschwung erlebt. In den nächsten Jahren kommt womöglich wieder eine Flaute. Allerdings: Langfristig orientiert gibt es stabile Cashflows, stabile Dividenden und ein defensives Geschäftsmodell. Deshalb ist General Mills eine Dividendenaktie, die ich für immer halten möchte. Wobei das nicht bedeutet, dass der Aktienkurs nicht hin und wieder mal schwanken könnte.

Keine gigantische Gesamtrendite erwarten

Obwohl General Mills eine Dividendenaktie ist, die ich für immer halten will, gibt es gewisse Grenzen. Insbesondere das Renditepotenzial ist ein Faktor, den man als Foolisher Investor berücksichtigen sollte. Die Aktie ist kein Kandidat, der einen von heute auf morgen oder auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren richtig reich machen kann.

Nein, mir geht es hierbei insbesondere um Stabilität im Portfolio. Sowie um die Aussicht auf eine solide Rendite über lange Zeiträume hinweg. Und um das Profitieren von starken Produkten, die regelmäßige Umsätze und Gewinne je Aktie produzieren. Sowie eben auch um die Dividenden, die dieses defensive Gesamtpaket ermöglichen. Das ist meine Investitionsthese, die ich mit der Dividendenaktie General Mills verbinde, und der Grund, warum ich die Aktie für immer halten will.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

