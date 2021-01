General Mills Aktie: So schließt sie gegen Kellogg und Post ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Der Kampf um Marktanteile in der Frühstückskategorie ist das Thema dieses Artikels. General Mills Inc (NYSE:GIS), Kellogg Company (NYSE:K) und Post Holdings (NYSE:POST) liefern sich in mehreren Kategorien ein Kopf an Kopf Rennen.

Über die Unternehmen

General Mills ist auf der ganzen Welt bekannt, vor allem aber in den USA. Das Unternehmen besitzt Marken wie Cheerios, Yoplait, Gold Medal Mehl, Nature Valley, Green ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung