General Mills Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie General Mills, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.04.2022, 21:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 70.51 USD.

Die Aussichten für General Mills haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,18 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 44,48. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält General Mills auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der General Mills-RSI ist mit einer Ausprägung von 10,26 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 42,8, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Dividende: General Mills hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,91 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.4%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,51 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

