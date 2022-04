General Mills Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

An der Heimatbörse New York notiert General Mills per 15.04.2022, 01:17 Uhr bei 70.68 USD. General Mills zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die General Mills-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die General Mills-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das General Mills-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 66,1 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -6,48 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (70,68 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält General Mills somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der General Mills-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 63,47 USD. Der letzte Schlusskurs (70,68 USD) weicht somit +11,36 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (66,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,63 Prozent Abweichung). Die General Mills-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die General Mills-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei General Mills aktuell 2,91. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". General Mills bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

