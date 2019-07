General Electric: Das wird ganz eng!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Es ist knapp zwei Wochen her, das verkündete man bei General Electric stolz, dass das GE9X-Triebwerk von GE Aviation für die Boeing 777X einen offiziellen Weltrekord aufgestellt habe. Das Triebwerk hat nach Unternehmensangaben bei einem Test bereits im November 2017 in der Outdoor-Testanlage von General Electric in Peebleseinen, Ohio, einen Schub von 134.300 Pfund erzielt. Guinness World Records habe diese Leistung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



