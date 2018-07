General Electric will in Deutschland ein Drittel der Belegschaft abbauen

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Berlin (ots) - Betroffen sind die Bereiche Healthcare, Öl und Gassowie Distributed PowerBerlin, 18. Juli 2018 - General Electric (GE) wird sich von einemDrittel seiner 10.000 Mitarbeiter in Deutschland trennen. Betroffenseien die Bereiche Healthcare, Öl und Gas sowie Distributed Power,sagte GE-Deutschland-Chef Wolfgang Dierker dem Wirtschaftsmagazin'Capital' (Ausgabe 8/2018, EVT 19. Juli). "Diese drei Bereiche werdenwir abgeben", so Dierker. Auswirkungen auf die Bilanz sowie dieGewinn- und Verlust-Rechnung ließen sich noch nicht beziffern.Die neue Losung "simpler and stronger" gelte "nicht nur für dasPortfolio, sondern auch für das Selbstverständnis", betonte Dierker.In der Vergangenheit hätte GE Deutschland "die selbst gestecktenZiele nicht immer in vollem Umfang umsetzen können". Bei derNeuausrichtung in Deutschland komme der Sparte Additive Manufacturingein hoher Stellenwert zu.Erst Ende 2016 hatte GE - als größte Einzel-Investition derletzten Jahre hierzulande - 599 Millionen Dollar für 75 Prozent desfränkischen Anlagenbauers Concept Laser investiert. "Der Bereich sollweiter ausgebaut und gestärkt werden", bestätigte der Gründer undGeschäftsführer Frank Herzog gegenüber 'Capital'. Aufgabe sei es, den3D-Metalldruck zunehmend in industriellem Maßstab einzusetzen.Dass GE im Juni aus dem US-Leitindex Dow Jones geflogen ist,wertete Dierker als schmerzhaft, die praktischen Folgen seien aberüberschaubar. "Wir unterschätzen keineswegs, wie wichtig Symbolik undReputation ist. Aber von der finanziellen Seite her ist die Bedeutungsehr gering."Pressekontakt:Joachim Haack, G+J Kommunikation Wirtschaft + Food,Tel. 040/39 92 72-0, E-Mail: jhaack@publikom.comwww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell