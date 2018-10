General Electric schreibt 22,8 Milliarden Dollar Quartalsverlust

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

BOSTON (dpa-AFX) - Eine massive Abschreibung in der kriselnden Kraftwerksparte hat der angeschlagenen US-Industrie-Ikone General Electric einen riesigen Quartalsverlust eingebrockt.



Unter dem Strich stand in den drei Monaten bis Ende September ein Minus von 22,8 Milliarden Dollar (20,1 Mrd Euro), wie der Siemens -Rivale am Dienstag in Boston mitteilte. Die Dividende wurde weiter zusammengestrichen und zwar drastisch - von zwölf auf einen Cent. Das soll dem Konzern rund 3,9 Milliarden Dollar pro Jahr sparen.