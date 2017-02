General Electric schafft es aus der Verlustzone!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Liebe Leser,

GE hat in den ersten 9 Monaten gute Umsätze erzielt und es endlich wieder aus der Verlustzone geschafft. Der Umsatz stieg um 8,5% auf 90,6 Mrd $. Dabei wurde ein Gewinn von 0,61 $ pro Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr lag das Minus noch bei 0,09 $ pro Aktie. Verantwortlich für die jüngsten Erfolge war die radikale Umstrukturierung des Konzerns. GE hat unprofitable Geschäftsbereiche abgespalten oder verkauft. Der Konzern möchte sich wieder stärker auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, und das freigewordene Kapital zur Verbesserung der verbleibenden Geschäftsbereiche einsetzen.

Der Markt für erneuerbare Energien ist derzeit hart umkämpft

Der Ausverkauf des Konzerns hat begonnen. Vor allem Sparten, die in Zusammenhang mit erneuerbaren Energien stehen, stehen auf der Verkaufsliste. GE hat bereits den Verkauf seines Wassergeschäfts angekündigt. Der Wert beläuft sich auf rund 1 Mrd $. Zudem ist noch der Verkauf der Industrial-Solution-Sparte im Gespräch. Diese umfasst im Wesentlichen Antriebstechniken zur Stromerzeugung.

In diesem Bereich werden knapp 13.000 Mitarbeiter in 13 Anlagen weltweit beschäftigt. Der Verkaufswert wird auf 3 Mrd $ geschätzt. Der Markt für erneuerbare Energien ist derzeit hart umkämpft. Der niedrige Ölpreis macht das Geschäft unattraktiver. Zudem ist US-Präsident Donald Trump ein bekennender Klimawandelskeptiker. In seiner Amtsperiode könnten deshalb wichtige Subventionen gestrichen werden. Daher konzentriert sich GE künftig auf seine besseren Geschäftsbereiche.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse