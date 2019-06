General Electric: Vorzeitig am Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Um- und vor allem Abbau beim krisengeschüttelten US-Konzern General Electric geht unvermindert weiter: In der vergangenen Woche etwa wurde bekannt, dass man in der Schweiz weitere rund 450 Stellen streichen will. Das Unternehmen begründete die Maßnahme an den beiden Standorten Baden und Birr laut Medienberichten mit den „Herausforderungen auf dem globalen Energiemarkt“. Bereits im Vorjahr hatte GE als Teil eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung