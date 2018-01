General Electric: Schafft die Aktie nun den Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

in der vergangenen Woche setzte die General Electric-Aktie zum Höhenflug an. Die Aktie konnte deutlich zulegen und sich vom Tiefpunkt bei unter 17,50 USD absetzen. Dies könnte nun der erste Schritt auf dem Weg zurück zu alten Hochs gewesen sein. Auf der anderen Seite befindet sich die Aktie noch immer in einem Abwärtstrend, der Risiken birgt.

Einschätzungen zum Chartbild: Kaufsignal wurde von Anlegern genutzt!

Das Kaufsignal der letzten Wochen wurde von etlichen Käufern genutzt und hat die GE-Aktie wieder ansteigen lassen. Damit könnte nun auch der Turnaround eingeläutet werden. Risikobewusste Anleger sollten dennoch erwägen, ihre Position unterhalb des letzten Tiefs abzusichern. Damit würde man das Verlustrisiko auf etwa 6 Prozent begrenzen.

Analyse der Aktie: Analyst von JPMorgan senkt das Kursziel auf 16 USD!

In der neuesten Studie von JPMorgan hat sich der Analyst Stephen Tusa pessimistisch zur Aktie geäußert. Er sieht aktuell keinen Grund zur Besserung in nächster Zeit. Deshalb hält der Analyst auch an seiner Einstufung „underweight“ fest.

Ein Beitrag von Johannes Weber.