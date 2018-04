General Electric: Quartalsergebnisse im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Liebe Leser,

die General Electric Aktie hat seit Anfang 2017 ca. 58 % an Wert verloren. In diesem Jahr steht ein Wertverlust von fast 24 % zu Buche. Und so wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, wurde kürzlich eine durchaus sehr wichtige Unterstützung nach unten hin durchbrochen. Sollte sich hier kein Fehlausbruch ergeben, bestünde aus rein charttechnischer Sicht ein Downside-Potential ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.