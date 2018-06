General Electric: Nur zwei sind noch im Rennen

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

General Electric (GE) sortiert sich neu ? und will unter anderem den 2003 übernommen Gasmotorenhersteller GE Jenbacher abstoßen. Das 1600 Mitarbeiter zählende österreichische Unternehmen soll dem Technologiekonzern zusammen mit dem US-amerikanischen Gasmotorenhersteller GE Waukesha mehr als 3,5 Milliarden Dollar in die Kasse spülen, berichtet Die Presse aus Österreich. Die Verhandlungen in Sachen Jenbacher sind offenbar weit fortgeschritten ? und lediglich zwei ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.