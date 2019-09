General Electric: Neues zur Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Trotz der Schwierigkeiten von General Electric hält das Unternehmen an seiner Dividendenauszahlung fest. Zwar wurde die Dividendenauszahlung sichtlich reduziert, aber man zahlt noch immer eine Dividende aus. Vor allem für Pensionsfonds dürfte dies wichtig sein, denn diese sind auf Auszahlungen angewiesen. Die nun kommende Quartalsdividende wurde vom GE Board autorisiert und wird am 25. Oktober an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die aktuelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



