General Electric: Muss man mit dem Schlimmsten rechnen?

Die Vorwürfe, die in der vergangenen Woche laut wurden, hatten es in sich: Der US-Privatermittler Harry Markopolos hat General Electric des Betrugs bezichtigt. Der Konzern habe mögliche Verluste in einer Höhe von mindestens 38,1 Milliarden US-Dollar verschleiert und die Lage des Konzerns geschönt, hieß es. Das Unternehmen konterte postwendend: Man stehe hinter dem eigenen Zahlenwerk, sagte eine Sprecherin. GE-Chef Larry Culp ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



