General Electric: Milliardenbetrug oder Marktmanipulation?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Kursverlauf der Aktie von General Electric zeigt seit Monatsanfang wieder nach unten. Nachdem der schwer in die Krise geratene US-Mischkonzern zum Jahresbeginn an der Börse wieder etwas Boden gut machen konnte, stehen die Vorzeichen bei GE wieder deutlich schlechter. Einen Einbruch um weit mehr als zehn Prozent binnen eines Handelstages, wie dies am Donnerstag geschehen ist, gab es allerdings nie. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung