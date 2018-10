General Electric: Ist das der ersehnte Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Rallyestimmung bei General Electric. Am Montag legte die Aktie des amerikanischen Misch-Konzerns anfänglich um bis zu 14 % zu. Das dürfte in der Hauptsache damit zu tun haben, dass der bisherige General-Electric-Chef John Flannery unerwartet seinen Posten räumen muss. Nachfolger wird Larry Culp, was manche Analysten fast in Begeisterung versetzte.

Applaus für den Nachfolger!

Denn Larry Culp ist der erste CEO bei General Electric,

Ein Beitrag von Carsten Müller.