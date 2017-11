General Electric: Ist endlich der Tiefpunkt erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

General Electric hat nun ein kleines positives Zeichen gesetzt. Die Aktie hat nach einem massiven Abwärtstrend endlich wieder ein paar Cent hinzugewinnen können. Kurzfristig jedoch wird sich der Trend nicht ändern, meinen Chartanalysten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Die Abwärtsdynamik lässt vermuten, dass der Kurs noch einmal um 20 % absacken könnte. Im Einzelnen: Die Aktie hatte erst am 14. November 2017 mit 15,20 Euro ein neues 5-Jahres-Tief markiert. Dieses ist noch immer in unmittelbarer Nähe. Damit wurde der Abwärtstrend nach einem Minus von 37 % binnen eines Jahres noch einmal bestätigt. Die Kurse sind allein in den beiden vergangenen Wochen um mehr als 5 % nach unten gewandert. Und seit Jahresanfang ging es um 49 % gen Süden.

Mit anderen Worten: es sieht danach aus, als könne der Wert mangels Unterstützungen nun in Richtung 10 Euro fallen können. Die Dynamik auch anhand einer steilen Abwärtstrendgeraden gut zu erkennen. Aus wirtschaftlicher Sicht gab es keine neuen wichtigen Nachrichten. Das bedeutet auch, dass noch immer 5 % aller Bankanalysten der Meinung sind, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % wollen halten, aber gleich 60 % plädieren für einen Verkauf. Die Stimmung ist also alles andere als gut.

Technische Analysten: Aktie im freien Fall

Technische Analysten sehen dies ähnlich. Die Aktie ist deren Meinung nach im freien Fall. Der Abwärtstrend herrscht in allen zeitlichen Dimensionen vor. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf satte 50 %. Damit befindet sich die Aktie in einem starken Baisse-Modus. Hier liegt ein deutliches Verkaufssignal vor! Erst bei Notierungen von über 23 Euro könnte die GE-Aktie wieder in einen Aufwärtstrend übergehen. Dies ist allerdings keine Option, mit der Charttechniker oder technische Analysten aktuell rechnen. Daher ist Vorsicht geboten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.