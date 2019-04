General Electric: Großer Wirbel um 5-Dollar-Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Papiere des Mischkonzerns General Electric (WKN: 851144) stabilisierten sich in den vergangenen Monaten im Bereich zwischen 9 und 11 Dollar. Beim Stand von 9,12 US-Dollar (NYSE-Schlusskurs vom Donnerstag) weist GE eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden US-Dollar auf – zu viel, wenn es nach JP Morgans Top-Analyst Stephen Tusa geht.

Tusa senkte am Montag sein Kursziel für die GE-Aktie auf 5 US$ von 6 US$. Das Papier strauchelte umgehend um -5,2%. In seiner aktuellen Einschätzung sieht der Experte den fairen Wert niedriger aufgrund großer, bevorstehender Herausforderungen. Tusa zweifelt an der Fähigkeit von General Electric, den eigenen Cashflow unter Kontrolle zu bekommen. Er ist der Meinung, dass viele Anleger das Ausmaß der Herausforderungen und der zugrunde liegenden Risiken bei GE unterschätzen, während sie den Wert der kleinen, positiven Entwicklungen überschätzen würden. Er rechnet mit einer Halbierung des freien Cashflows.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Neuer CEO soll GE wieder auf Kurs bringen

Der seit Oktober 2018 im Amt befindliche neue GE-Chef Lawrence Culp (u.a. früherer Vorstandsvorsitzender bei Danaher) äußerte sich in einer Pressemitteilung dahingehend, dass 2019 viel Arbeit vor dem Konzern liege. Er gehe davon aus, dass 2020 und 2021 die Performance deutlich besser sein werde.