General Electric: Die Größte der Welt!

Die Aktie von General Electric (GE) musste nach einem kräftigen Kurssprung am Donnerstag am Freitag an den europäischen Börsen einen Dämpfer von mehr als drei Prozent hinnehmen. Dies hatte zweifellos auch damit zu tun, dass GE für 2019 jüngst einen geringeren Gewinn angekündigt hatte, auch der bereinigte Cashflow im Industriegeschäft werde schwach sein. In der Problemsparte könnte laut Medienberichten ein Minus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.